Более 80 новых трамваев появится в Петербурге к концу 2023 года

Водители новых электро-карет смогут использовать систему приоритетного проезда Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытый аукцион на поставку двухкабинного трамвая объявил СПб ГУП «Горэлектротранс». Со второго квартала 2022 года в Санкт-Петербурге планируется запустить 81 уличный поезд, среди которых будут как двух-, так и трехсекционные. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе управления.

- По качеству, безопасности и комфорту они не будут уступать прежним петербургским трамваям, - заверили в городском управлении.

Более того, вагоны новых трамваев будут оснащены рядом современных систем, которые позволят проводить автоматический подсчет пассажиров, дистанционно управлять стрелками на путях и даже контролировать температуру в салоне и кабине водителя.

К слову, водители новых электро-карет смогут использовать систему приоритетного проезда – она передает данные о нахождении трамвая сразу в светофор, и тот включает зеленый сигнал.