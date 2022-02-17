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Спорт17 февраля 2022 16:16

Футбол свяжет Петербург и испанскую Севилью

Так Северная столица планирует привлекать европейских туристов, после открытия границ
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Между Северной столицей и испанской Севильей подписали соглашение о сотрудничестве двух городов.

Между Северной столицей и испанской Севильей подписали соглашение о сотрудничестве двух городов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пусть границы многих европейских стран еще закрыты, Петербург уже думает о будущих туристах. 17 февраля между Северной столицей и испанской Севильей подписали соглашение о сотрудничестве двух городов. По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым, нам есть чем завлечь гостей.

Петербург предлагает несколько направлений туризма, это и романтический, семейный, культурный, гастрономический. Севилья также, как и Северная Столица, имеет большое культурное наследие, поэтому опыт будет полезен обеим сторонам.

- У наших коллег есть опыт работы с туристами из латиноамериканских стран и европейских, а у нас у нас с азиатскими. У нас очень похожа история с точки зрения туризма и пандемии. Мы хотим объединиться, создать совместные программы. Сейчас думаем о мероприятиях на рынках азиатских стран, где будем рассказывать о наших городах. Мы работаем на будущее. Но сейчас мы направили свое внимание на УЕФА и футбол, - сказал Сергей Корнеев.

Также в ближайшее время в испанском городе Севилья откроется офис петербургского представительства. Он станет информационным центром для российских туристов, а также европейских.