Пенсионер зарезал молодого соседа в коммуналке на юге Петербурга

Конфликт в коммуналке закончился убийством 32-летнего мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагически закончился обычный бытовой конфликт в коммунальной квартире на юге Петербурга. Днем 16 февраля в полицию Кировского района поступил звонок о поножовщине в доме на улице Маршала Говорова.

- По прибытии в парадной указанного дома с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1989 года рождения, - уточняет источник «КП-Петербург».

Вскоре стала ясна картина произошедшего. В коммуналке, где убитый жил со своей девушкой, был задержан 66-летний мужчина, хозяин одной из комнат. Пол предварительным данным, у него произошел конфликт с соседом из-за того, что молодой человек был пьян. В ходе ссоры пенсионер схватил нож и ударил оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. По статье «убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.