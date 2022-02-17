Электромонтер из Петербурга получил 4,5 года колония за эксперименты со взрывчаткой

Обвиняемый собирал бомбу в квартире на Кранопутиловской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский суд Санкт-Петербурга вынес приговор 40-летнему электромонтеру, который по видео-инструкции пытался соорудить взрывное устройство. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в объединенной службе судов.

- Обвиняемый собирал бомбу в квартире на Кранопутиловской улице. Довести свою работу до конца ему не удалось, так как на него вышли сотрудники полиции, - пояснили в пресс-службе.

Как стало известно в ходе расследования, материал для взрывного устройства он добыл в 2021 году, когда ездил в Кировск. Там он нашел шашки военных времен, привез их домой и извлек оттуда тротил. Дальше действовал по видео-инструкциям в интернете.

Пиротехник-самоучка признал свою вину, но добавил, что злого умысла у него не было. По плану он должен был взорвать свое изобретение в безлюдном месте. Все - ради любопытства, не более. При этом электромонтер признался, что в 2011 году принял ислам, но к радикалам себя не относит.

Экспериментатора признали виновным и назначили 4,5 года колонии общего режима.