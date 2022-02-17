МЧС предупреждает об усилении ветра и подъеме воды в Неве 18 февраля

Поднявшаяся вода может поломать лед в Неве и на Финском заливе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городское управление МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Петербурге. Ближе к ночи 18 февраля в Северной столице еще больше усилится ветер, что приведет к появлению нагонной волны и повышению уровня воды в Неве.

- 18 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица. В связи с данными погодными условиями возможен подъем уровня воды в реке Нева до неблагоприятных отметок. Разрушение ледового поля, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Горожан, а в особенности рыбаков, просят не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности.

В МЧС напоминают, что до 15 апреля действует запрет выхода на лед Невы с ее рукавами, а также на прочие реки и каналы. Выход на лед финского залива официально не запрещен, но в нынешнюю погоду он смертельно опасен.