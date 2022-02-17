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Общество17 февраля 2022 12:29

В парке Сосновка установят 1690 новых фонарей

На многих его участках освещении появится впервые
Анастасия СОБОЛЕВА
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Весной в Сосновке продолжат благоустройство территории.

Весной в Сосновке продолжат благоустройство территории.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дизайнерские фонари осветят 41 километр дорожек парка Сосновка в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Опоры для светильников разработали по индивидуальному проекту. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в Смольном.

- За три этапа в Сосновке установили 1690 фонарей с энергоэффективными лампами. Проект по модернизации освещения парка в целом завершен, - уточнили в Смольном.

В Лесопарковой зоне установили лаконичные фонари, которые в темноте будут превращаться в тонкую линию света. Встроенная оптическая система направляет световой поток на пешеходную дорожку, не рассеивая свет на водоемы и деревья.

В пресс-службе рассказали, что на большинстве дорожек 300-гектарного парка освещение появилось впервые. Весной в Сосновке продолжат благоустройство территории.

В 2022 году в 6 районах города на Неве обновят освещение в парках, скверах и садах.