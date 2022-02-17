Более тысячи вакансий с зарплатой в 300 000 рублей открыты в Петербурге за февраль

В Петербурге есть больше тысячи высокооплачиваемых вакансий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более тысячи вакансий с зарплатой в 300 тысяч рублей появились в Петербурге только за февраль. Правда, большая часть из них подразумевает, что есть работодатель потенциально готов платить столько, если сотрудник заработает. Но это все равно в разы больше, чем средний размер получки по городу в 59 700 рублей, что не устраивает треть от работающих петербуржцев.

- С начала февраля петербургские работодатели разместили более 1 000 вакансий, в которых указали ежемесячный доход более 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Больше всего, до 700 тысяч рублей, готовы платить директору по персоналу консалтинговой компании.

450 тысяч может получать директор сети коворкингов. От 5000 долларов на руки (около 400 тысяч рублей) может получать врач на круизном судне.

Управляющему рестораном предлагают 300 тысяч рублей на руки. Но есть одно «но» - ресторан находится в Дубае. Работа предполагает переезд в Объединенные Арабские Эмираты. Что для кого-то плюс, а другим – минус.

Также в списке: стоматологи, программисты, прораб, психиатр-нарколог, главный бухгалтер, установщик перегородок и так далее.