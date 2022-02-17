Петербуржцу дали год исправительных работ за списанные с маминой карты деньги

Обворовавшего мать петербуржца признали виновным. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к одному году и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу денег с банковского счета своей мамы. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- В сентябре прошлого года мужчина через приложение банка на мобильном телефоне своей 73-летней матери перевел себе четыре тысячи рублей. Деньги он потратил на собственные нужды. Через несколько дней внук потерпевшей помог выяснить, куда пропали несколько тысяч с ее банковской карты, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Петроградского района поддержала сторону гособвинения. Обворовавшего мать петербуржца признали виновным по статье «Кража, совершенная с банковского счёта» и приговорили к 1 год и 1 месяцу колонии строго режима. Вынесенный судом приговор на данный момент не вступил в законную силу.