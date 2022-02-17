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Общество17 февраля 2022 14:44

Петербуржцы помогут властям победить мусорный коллапс

До 18 февраля любой желающий может предложить идею по решению проблем с отходами
Анастасия СОБОЛЕВА
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Предполагается, что Петербург и Ленобласть совместно сформируют общую стратегию мусороперерабатывающей инфраструктуры.

Предполагается, что Петербург и Ленобласть совместно сформируют общую стратегию мусороперерабатывающей инфраструктуры.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Невский экологический оператор» разрабатывает стратегию по обращению с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 9 по 18 февраля единая концепция размещена в открытом доступе на сайте регоператора. Любой желающий сможет внести в свои поправки и предложения через электронную почту или по телефону. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.

- Предполагается, что Петербург и Ленобласть совместно сформируют общую стратегию мусороперерабатывающей инфраструктуры. Среди задач единой концепции двух субъектов – значительное сокращение количества захороняемого мусора, усовершенствование обработки, утилизации и обезвреживания отходов, - сообщает ведомство.

В «мусорной концепции» содержатся перечень рекомендаций, основанных на большом исследовании регионального оператора. Ознакомиться с текстом разработанной концепции можно по ссылке.

Замечания и предложения по модернизации работы с отходами можно высказать на горячей линии по номеру: 8-(812)-219-28-62.