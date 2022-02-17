Скоростные катамараны начнут курсировать между Петербургом и Кронштадтом

Новые катамараны смогут вместить на борту до 150 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появятся скоростные катамараны, которые будут курсировать от Северной столицы до Кронштадта. Об этом объявили в Смольном, 17февраля 2022 года. Новый вид транспорта часть проекта «Остров фортов», теперь жителям предлагают выбрать название для этого маршрута.

Скоростным катамаранам могут дать имя кого-нибудь из руководителей кругосветной экспедиции, деятелей науки и искусства, которые прославили Кронштадт, Петербург и Россию. Среди вариантов: Форт «Петр Первый», «Иван Крузенштерн», «Фаддей Беллинсгаузен», «Петр Капица», «Николай Римский-Корсаков», «Николай Гумилев».

В ближайшие три года на маршрут Петербург — Кронштадт должны выйти шесть новых скоростных судов катамаранного типа. Первая партия появится уже в следующем году. Строить катамараны будет петербургский кораблестроительный завод.

- Петербург – лидер отечественного судостроения. Серийно суда подобного типа в России ещё не выпускались. И для кораблестроителей, и для города это будет уникальный опыт. Уверен, что наши судостроители справятся с поставленной задачей, – подчеркнул он губернатор Александр Беглов.

Новые катамараны смогут вместить на борту до 150 человек.