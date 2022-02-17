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Общество17 февраля 2022 14:44

Скоростные катамараны начнут курсировать между Петербургом и Кронштадтом

Власти объявили голосование на выбор названия маршрута
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Новые катамараны смогут вместить на борту до 150 человек.

Новые катамараны смогут вместить на борту до 150 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появятся скоростные катамараны, которые будут курсировать от Северной столицы до Кронштадта. Об этом объявили в Смольном, 17февраля 2022 года. Новый вид транспорта часть проекта «Остров фортов», теперь жителям предлагают выбрать название для этого маршрута.

Скоростным катамаранам могут дать имя кого-нибудь из руководителей кругосветной экспедиции, деятелей науки и искусства, которые прославили Кронштадт, Петербург и Россию. Среди вариантов: Форт «Петр Первый», «Иван Крузенштерн», «Фаддей Беллинсгаузен», «Петр Капица», «Николай Римский-Корсаков», «Николай Гумилев».

В ближайшие три года на маршрут Петербург — Кронштадт должны выйти шесть новых скоростных судов катамаранного типа. Первая партия появится уже в следующем году. Строить катамараны будет петербургский кораблестроительный завод.

- Петербург – лидер отечественного судостроения. Серийно суда подобного типа в России ещё не выпускались. И для кораблестроителей, и для города это будет уникальный опыт. Уверен, что наши судостроители справятся с поставленной задачей, – подчеркнул он губернатор Александр Беглов.

Новые катамараны смогут вместить на борту до 150 человек.