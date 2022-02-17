101-летняя петербурженка победила коронавирус и выписалась из Боткинской больницы

Домой Анну Павловну отправили с кучей комплиментов в придачу ФОТО: пресс-служба Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

17 февраля из Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина выписали одну из старейших жительниц Санкт-Петербурга. Анна Павловна поступила в отделение реанимации четыре недели назад в тяжелом состоянии с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

На фоне сердечной патологии у старушки появилась дыхательная недостаточность. Но медики на славу потрудились, и петербурженка получила свой заветный отрицательный тест на ковид.

- Женщина попала в больницу еще 23 января, уже через 4 дня ее состояние было стабилизировано. Дальнейшее лечение пациентка проходила в инфекционном отделении, - сообщили в Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Домой долгожительницу отправили с кучей комплиментов в придачу. В ответ на похвалу скромная Анна Павловна лишь сдержанно посмеялась.