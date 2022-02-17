В Выборге под тяжестью снега обвалился ангар Военного музея Карельского перешейка

Построенный в 1954 году ангар музей использовали под выставку ФОТО: пресс-служба Военного музея Карельского перешейка

Деревянный ангар на территории Военного музея Карельского перешейка в городе Выборг не выдержал шторм – под тяжестью снега в минувший понедельник, 14 февраля, рухнула крыша постройки.

- Построенный в 1954 году ангар музей использовали под выставку «Выборг в кино». В нем находились экспонаты советско-финских войн начала XX века. Постройка не относилась к культурному наследию страны, - сообщили в пресс-службе музея. Но нет худа без добра. У режиссеров-любителей появилась уникальная возможность бесплатно снять военное кино на фоне образовавшихся руин. Музей предлагает воспользоваться декорациями при условии, что кинопроизводители по окончанию съемок помогут их разобрать и вывезти.