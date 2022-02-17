Коронавирусные ограничения в Ленобласти ослабят с 21 февраля

Использовать можно будет только половину посадочных мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная со следующей недели, 21 февраля, коронавирусные ограничения в Ленинградской области смягчатся. Соответствующее постановление 17 февраля подписал губернатор области Александр Дрозденко.

- Предприятия общественного питания смогут принимать гостей до двух часов ночи при использовании половины посадочных мест. Гости должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга, - уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Жесткий фейс-контроль останется у ночных клубов Ленобласти. Работать с 6 утра до 2 ночи разрешат только тем, чьи посетители будут в обязательном аксессуаре последних двух лет – медицинской маске. Заполняемость залов также не должна превышать 50% от возможной.