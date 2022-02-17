Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 17:57

Смольный чуть сдвинет черные горы снега от ЖК «Шуваловский» на севере Петербурга

На несанкционированную свалку снега жаловались местные жители, но их сторону власти заняли лишь частично
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям ЖК «Шуваловский» на севере Петербурга пообещали чуть сдвинуть место складирования снега.

Жителям ЖК «Шуваловский» на севере Петербурга пообещали чуть сдвинуть место складирования снега.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замглавы Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко пообещал, что городские власти сдвинут черные горы снега от ЖК «Шуваловский», что в Приморском районе. Ранее местные жители завалили парламент и Смольный жалобами на несанкционированное складирование сугробов на перекрестке Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Оказалось, что на площадку свозит снег АО «Коломяжское». Место это согласовано с властями. Но без нарушений не обошлось.

- В ходе осмотра установлено, что часть накопленного снега все-таки находится на территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Безусловно, это недопустимо, АО «Коломяжское» уже принимает меры по перемещению снежных масс на территорию согласованной площадки, - пишет Николай Бондаренко на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Кроме этого снежные массы пристально изучат несколько профильных комитетов Смольного. Что касается луж на месте, то они утекают в канализацию «Водоканала», тут представители Бондаренко нарушений не увидели.