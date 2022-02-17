Смольный чуть сдвинет черные горы снега от ЖК «Шуваловский» на севере Петербурга

Жителям ЖК «Шуваловский» на севере Петербурга пообещали чуть сдвинуть место складирования снега. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замглавы Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко пообещал, что городские власти сдвинут черные горы снега от ЖК «Шуваловский», что в Приморском районе. Ранее местные жители завалили парламент и Смольный жалобами на несанкционированное складирование сугробов на перекрестке Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Оказалось, что на площадку свозит снег АО «Коломяжское». Место это согласовано с властями. Но без нарушений не обошлось.

- В ходе осмотра установлено, что часть накопленного снега все-таки находится на территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Безусловно, это недопустимо, АО «Коломяжское» уже принимает меры по перемещению снежных масс на территорию согласованной площадки, - пишет Николай Бондаренко на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Кроме этого снежные массы пристально изучат несколько профильных комитетов Смольного. Что касается луж на месте, то они утекают в канализацию «Водоканала», тут представители Бондаренко нарушений не увидели.