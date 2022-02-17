Власти Петербурга предложили продуктовым сетям ограничить наценку на хлеб и молоко

В Смольном предложили продуктовым сетям установить предел наценки на хлеб и молоко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга попросили у продуктовых сетей ограничить наценку на такие базовые продукты как хлеб, молоко, овощи и сахар. Об этом «КП-Петербург» сообщил осведомленный источник в Смольном. Власти Северной столицы предлагают ритейлерам остановить наценку на показателе в 5 процентов, не выше.

- Тут важно уточнить, Минсельхоз написал обращение, Смольный только транслирует его. Ответа от ритейлеров пока нет. Но сети сами с такой инициативой уже выходили, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что авторы обращения считают, что рост цен на вышеперечисленные продукты может оказать ощутимое влияние на доступность базовой потребительской корзины. Естественно, в худшую сторону.