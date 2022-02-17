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Общество17 февраля 2022 19:22

"Теплосеть" вернула отопление жителям Кировского района Петербурга

Больше суток жильцы 60 домов провели без тепла
Анастасия СОБОЛЕВА
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Жителям Кировского района Петербурга вернули тепло.

Жителям Кировского района Петербурга вернули тепло.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская компания АО "Теплосеть" вечером в четверг, 17 февраля, привела систему по подаче отопления в квартиры жителей Кировского района Северной столицы в штатный режим, сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе предприятия.

- С 18:00 система переведена в штатный режим работы. Дефект устранили, - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за прорыва трубы у дома 23 литера А на улице Зайцева накануне вечером в 60 домах Кировского района отключили подачу тепла. Теплосеть предоставила местным УК возможность проведения отопления в квартиры петербуржцев по резервной схеме.