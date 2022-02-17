"Теплосеть" вернула отопление жителям Кировского района Петербурга

Жителям Кировского района Петербурга вернули тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская компания АО "Теплосеть" вечером в четверг, 17 февраля, привела систему по подаче отопления в квартиры жителей Кировского района Северной столицы в штатный режим, сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе предприятия.

- С 18:00 система переведена в штатный режим работы. Дефект устранили, - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за прорыва трубы у дома 23 литера А на улице Зайцева накануне вечером в 60 домах Кировского района отключили подачу тепла. Теплосеть предоставила местным УК возможность проведения отопления в квартиры петербуржцев по резервной схеме.