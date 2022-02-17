Аварийный дом у «Обводного канала» в Петербурге продали за рекордные 420 млн рублей

Аварийное здание у "Обводного канала" в Петербурге продали за внушительную сумму. Фото: google.com/maps

Доходный дом у станции метро «Обводный канал» в Петербурге продали за рекордные 420 млн рублей. О судьбе аварийного здании рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД). Дом построили в 1907 году, он имеет площадь в 7,5 тысячи квадратных метров и расположен на Курской улице, 11/72. В аукционе за лот состязались шесть участников, они сделали аж 30 шагов на повышение, подняв начальную цену на 45 процентов.

- В настоящее время объект переведен в нежилой фонд, законсервирован и пребывает в аварийном состоянии. Здание не является памятником. Торги начались по поручению комитета имущественных отношений Петербурга, - уточняют в РАД.

Предполагается, что пятиэтажное здание приведут в порядок с помощью реконструкции. В скором времени дом адаптируют под торгово-офисный центр, гостиницу или апарт-отель.