Ученый из НИИ Пастера опроверг мнение об отсутствии реакции ПЦР-теста на «омикрон»

Ученый опроверг мнение о том, что ПЦР-тесты не улавливают новый штамм коронавируса «омикрон». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков опроверг мнение, что ПЦР-тест не может уловить «омикрон». По словам ученого, новый штамм коронавируса действительно отличен от изначального геноварианта, но хороший анализ все равно должен вычислить болячку. При этом специалист уточняет, что тест-систем в России полно, но самые крупные производители и те, что использует Роспотребнадзор, всегда фиксировали «омикрон».

- Мы как производители наборов, даже вне зависимости от того, меняется геновариант или нет, – мы раз в неделю прогоняем наши праймеры по базе сиквенсов и смотрим, чтобы быть уверенными в том, что они ловят все, что надо, даже если появились какие-то мутации. И это экспериментально подтверждается, - подчеркивает Владимир Дедков в разговоре с «Петербургским дневником».

Ученый добавляет, что лучше всего делать ПЦР-тест больному, когда он имеет симптомы на протяжении двух-трех дней. Как утверждает эксперт, почти любой системе анализа трудно не увидеть коронавирус, ведь он «хорош в размножении».