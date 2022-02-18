Петербурженка требует 300 тысяч рублей за лечение после падения на скользком тротуаре

Жительница Петербурга оценила в 300 тысяч рублей свое падение на льду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерка из Петербурга требует через суд 300 тысяч рублей за дорогостоящее лечение после падения на скользком тротуаре. Естественно, претензии у 59-летней женщины возникли к Жилкомсервису. Ее позицию поддержала городская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, пенсионерка упала на гололеде вечером 12 января 2022 года возле первого корпуса дома №1 на Ленской улице. В итоге врачи травмпункта диагностировали у пострадавшей кровоизлияние, закрытый перелом правой лучевой кости, а также многочисленные ушибы. В прокуратуре установили, что свою работу плохо сделали работники ЖКС №2 Красногвардейского района.

- Территорию возле дома убрали ненадлежащим образом. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение в размере 300 тысяч рублей. Сейчас суд занят рассмотрением иска, - отметили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.