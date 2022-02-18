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Общество18 февраля 2022 4:53

Прогноз погоды на 18 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге: мокрый дождь и резкий ветер

Атмосферное давление в Петербурге пойдет вверх после рекордно низкого падения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В пятницу обещают мокрый снег и сильный ветер.

В пятницу обещают мокрый снег и сильный ветер.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклон «Иления», принесший в Петербург аномальное тепло и рекордно низкое давление, продолжит испытывать горожан на прочность. В наступившую пятницу синоптики обещают промозглую погоду с сильным ветром и мокрым снегом.

- 18 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южных направлений, переходящий к западному умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток составит 0...+2 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление начнет повышаться и составит 735 мм ртутного столба, что все равно очень низкий показатель.

На дорогах снежный налет и гололедица. Видимость плохая. Водителей предупреждают об опасности ДТП из-за неблагоприятных метеоусловий.