Похолодание, гололед и сильный ветер принес в Петербург циклон «Иления»

В пятницу погода будет не слишком приятной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Циклон «Иления» продолжает оказывать свое пагубное влияние на Петербург. В пятницу над городом зависла его тыловая, холодная часть. Она опустил температуру почти до ноля градусов. Ночью уже прошел снег, а на дорогах стало скользко.

- Санкт-Петербург ждут похолодание, гололедица и сильный ветер. 18 февраля температура воздуха в городе составит -1…+1 градуса. Ветер западный умеренный, с резкими порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм ртутного столба, что на 21-22 единицы ниже нормы, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Ленинградской области термометры покажут от -3 до +2 градусов. Днем пройдут осадки в виде мокрого снега. Ветер также с порывами до сильного.

В субботу на Северо-Западе России также будет около ноля и пасмурно. Но резкого ветра синоптики не обещают.