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Общество18 февраля 2022 5:56

1,5 тысячи шуб и меховых курток на 26 млн рублей изъяли в ТЦ на севере Петербурга

Вся верхняя одежда не имела обязательной маркировки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Шубы и куртки на 26 млн рублей изъяли в Петербурге. Фото: СЗТУ.

Шубы и куртки на 26 млн рублей изъяли в Петербурге. Фото: СЗТУ.

Крупную партию контрафактных шуб и меховых курток изъяли в одном из торговых центров на севере Петербурга. Сюда с визитом пожаловали сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) и Роспотребнадзора. По магазинам они прошлись с инспекцией по выпущенным через таможню товарам.

- В результате проверки в двух магазинах было выявлено 1478 предметов верхней одежды без нанесения обязательной маркировки, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

В результате 184 шубы из натурального меха -мечта всех женщин, а также почти 1300 курток, пальто и дубленок с меховыми вставками, были изъяты инспекторами Роспотребнадзора.

Общая стоимость конфискованного товара составила более 26 миллионов рублей.