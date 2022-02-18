На трассе «Скандинавия» со стрельбой остановили бесправника-наркомана

На "Скандинавии" со стрельбой задерживали нарушителя. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередного нарушителя пришлось со стрельбой останавливать сотрудникам ГИБДД. На этот раз погоня развернулась на трассе «Скандинавия». Здесь экипажем дорожно-патрульной службы была замечена темная «Тойота», мчавшая по встречной полосе.

- На требования остановиться водитель не реагировал. На 96-м километре полицейские приняли решение о применении оружия. Прапорщик полиции Роман Линкевич несколькими выстрелами пробил колесо иномарки, после чего «Тойота» наехала на снежный вал и остановилась на обочине - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но и после этого нарушитель не пожелал сдаваться без боя. Он оказал сопротивление полицейским. Причина такого поведения вскоре стала ясна. 40-летний житель Выборга имел признаки воздействия наркотиков, но проходить свидетельствование отказался.

Причем ранее мужчина уже был лишен прав за отказ от прохождение проверки на езду в пьяном виде. Тогда он заплатил штраф в 30 тысяч рублей. Теперь на нарушителя завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.