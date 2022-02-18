Пропавшую 12-летнюю школьницу ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую школьницу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Петербурге полиция и волонтеры ведут розыск 12-летней школьницы, которая сутки назад ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ориентировка на пропавшую девочку размещена в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт Питер».
- Пропала Султанова Эльвира 2010 года рождения. С 17 февраля нет информации о ее местонахождении, - говорится в объявлении.
Приметы девочки: рост 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые глаза карие.
Была одета в темно-синее пальто, черные брюки, бордовые ботинки и белую шапку.
Всем, кто может сообщить достоверную информацию о местонахождении девочки, просят звонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по экстренному телефону 112.
12-летнюю девочку ищут в Петербурге.