Пропавшую 12-летнюю школьницу ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую школьницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге полиция и волонтеры ведут розыск 12-летней школьницы, которая сутки назад ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ориентировка на пропавшую девочку размещена в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

- Пропала Султанова Эльвира 2010 года рождения. С 17 февраля нет информации о ее местонахождении, - говорится в объявлении.

Приметы девочки: рост 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-русые глаза карие.

Была одета в темно-синее пальто, черные брюки, бордовые ботинки и белую шапку.

Всем, кто может сообщить достоверную информацию о местонахождении девочки, просят звонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по экстренному телефону 112.