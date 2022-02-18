Трамвай сорвало с колес на Светлановской площади

Трамвай сошел с рельсов на Светлановской площади. Фото: "Мегаполис".

Аварийный трамвай сошедший с колес, перегородил проезд по Светлановской площади. Авария произошла в утренний час пик в пятницу. Колесная тележка осталась на рельсах, а вагон съехал с нее и пошел по прямой. По словам очевидцев, в этом ему помог автобус.

- На Светлановской площади, при повороте на Второй Муринский трамвай 40 маршрута сошелся с автобусом, в итоге проиграли оба, - сообщают очевидцы в паблике «Мегаполис».

В результате все подъезды к Светлановской площади встали. Самая сильная пробка собралась на проспекте Испытателей.

Водителям советуют объезжать проблемное место по возможности.