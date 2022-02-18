Электрички задерживаются на Волховском направлении из-за технического сбоя

На Волховском направлении произошел сбой в движении электричек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Технические проблемы на контактной сети привели к массовому сбою в движении пригородных поездов на Волховском направлении. На данный момент из графика выбились пять электричек. О ЧП сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- 18 февраля в 07:20 на участке Мга – Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги по техническим причинам были задержаны пригородные поезда. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы нормализовать график движения, - отмечается в сообщении.

На настоящий момент опаздывают два поезда Мга - Обухово на 20 и 40 минут соответственно. А также: Волховстрой - Петербург (40 минут), Петербург - Будогощь (50 минут), Петербург - Мга (20 минут)

Пассажирам приносят извинения за неудобства и просят уточнять расписание на станциях и в справочной службе.