Парки и сады Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения

Сады и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для безопасности жителей Санкт-Петербурга в пятницу, 18 февраля, были закрыты все парки, сады и скверы города. В Северной столице бушует сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.Об этом сообщает комитет по благоустройству.

- Пока не утихнет непогода для жителей и гостей города на Неве будут недоступны скверы: Екатерининский, Казанский, имени Галины Старовойтовой. Закрыт проход в Таврический, Овсянниковский, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский сады. А также в городской сад Колпино у бульвара Победы,

«Василеостровец», сад Веры Слуцкой и Сан-Галли, - уточнили в ведомстве.

Горожанам порекомендовали быть более внимательными, находясь на улице в такую опасную погоду, а также с пониманием отнестись к закрытию парков. В комитете по благоустройству Петербурга по всем вопросам действует круглосуточная горячая линия: 314-60-13.