Аварийный поезд полностью перекрыл движение по автодороге Вологда-Тихвин-«Кола» в Ленобласти

Аварийный поезд перекрыл дорогу в Ленобласти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по федеральной автотрасса А-114 Вологда-Тихвин-трасса «Кола» оказалось полностью перекрыто утром в пятницу. На железнодорожном переезде очень неудачно сломался товарный состав, закрывший путь машинам.

- С 10:20 движение по трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области полностью перекрыто. Объезд возможен по региональной дроге Галичино-Харчевни, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки и следить за дорожной обстановкой. Об открытии движения по трассе сообщать дополнительно.