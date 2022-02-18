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Общество18 февраля 2022 8:28

Петербург подготовился к весеннему паводку и сезону пожаров

Предпаводковые проверки начнутся в марте
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Смольном обсудили готовность к паводкам и пожарам.

В Смольном обсудили готовность к паводкам и пожарам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало весны для Санкт-Петербурга знаменует не только приход тепла и обилие луж на улицах города. С момента таяния снега в Северной столице начинается так называемый пожароопасный период и период паводков на реках и каналах. Накануне в Смольном обсудили готовность города к приходу весны. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

— В Петербурге на случай возникновения паводка в состоянии полной готовности находятся более 13 тысяч человек, две тысячи единиц техники, а также 120 плавсредств и семь единиц авиации. Комитет подготовил 147 пунктов временного размещения вместительностью более 50 человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В марте ведомство планирует начать работу по предпаводковому обследованию на 132 гидротехнических сооружениях города на Неве.По данным пресс-службы, к началу сезона пожаров к предотвращению ЧС готовы девять тысяч человек и 900 единиц техники.