Петербург подготовился к весеннему паводку и сезону пожаров

В Смольном обсудили готовность к паводкам и пожарам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало весны для Санкт-Петербурга знаменует не только приход тепла и обилие луж на улицах города. С момента таяния снега в Северной столице начинается так называемый пожароопасный период и период паводков на реках и каналах. Накануне в Смольном обсудили готовность города к приходу весны. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

— В Петербурге на случай возникновения паводка в состоянии полной готовности находятся более 13 тысяч человек, две тысячи единиц техники, а также 120 плавсредств и семь единиц авиации. Комитет подготовил 147 пунктов временного размещения вместительностью более 50 человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В марте ведомство планирует начать работу по предпаводковому обследованию на 132 гидротехнических сооружениях города на Неве.По данным пресс-службы, к началу сезона пожаров к предотвращению ЧС готовы девять тысяч человек и 900 единиц техники.