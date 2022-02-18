Петербург снова вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость в Петербурге падает, но остается самой высокой по России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает плавно снижаться, но это не помешало Северной столице вдвое обойти Москву и выйти на первое место в России. За сутки в городе отмечено 16 398 новых случаев ковида. Это подтверждает расчеты математиков о снижении пятой волны пандемии. Однако ее влияние будет чувствоваться еще долго. При этом, число выздоровевших растет заметными темпами

- За минувшие сутки в Петербурге признаны выздоровевшими 28 876 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что за все время пандемии в городе выявлено 1 342 168 заболевших. 1 086 588 из них выздоровели, а 31 093 - скончались. За последние 24 часа зафиксировано еще 78 смертельных случаев.

Госпитализированы в стационары 763 пациента.

В Ленинградской области ситуация следующая:

- заражений - 155 028 (+1883);

- выздоровлений - 111 687 (+646);

- смертей - 3263 (+8).