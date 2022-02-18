Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 9:17

В Петербурге две школьницы госпитализированы с сильным отравлением медпрепаратами

Инциденты произошли в Московском и Колпинском районах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двух школьниц госпитализировали в Петербурге с отравлением.

Двух школьниц госпитализировали в Петербурге с отравлением.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Московского и Колпинского районов выясняют обстоятельства отравления медпрепаратами двух 15-летних школьниц. Сообщения об экстренной госпитализации девочек почти синхронно поступили в ночь на 17 февраля.

- В 03:25 из Детской городской больницы №19 поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи из квартиры по месту жительства с Ленинского проспекта с пероральным отравлением неизвестным веществом, в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 2006 года рождения. Помещена в реанимацию, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что девочка живет с братом, матерью и отчимом. Семья считается благополучной, на учете не состоит.

Другую школьницу также госпитализировали из ее дома. Девочку поместили в реанимацию, но в целом ее состояние оценивается как средне-тяжелое.