В Петербурге курьер доставки еды угнал велосипед у конкурента

Курьер украл велосипед у конкурента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга поймала доставщика еды за кражу велосипеда у своего коллеги из конкурирующей фирмы. Мужчине удалось открыть своим ключом замок на чужом байке, угнать и спрятать его. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили "КП-Петербург" в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 20-летний доставщик увидел на парковке у входа в ТЦ на Бухарестской улице велосипед такой же модели как у него, только более новый. Пока его конкурент забирал заказ, мужчина попробовал избавиться от запирающего устройства. Удача оказалась на стороне злоумышленника и его ключи подошли к чужому замку, - сообщили в полиции.

Оставшийся без средства передвижения курьер обратился за помощью к стражам правопорядка, которые ожидали зеленого сигнала светофора неподалеку от парковки. Поймать преступника помогла его же жадность. Чего добру пропадать - решил угонщик и вернулся за свои старым железным другом на место преступления, где его уже ждали полицейские. По записям видеонаблюдения правоохранители доказали причастность молодого доставщика. Велосипед вернули его законному владельцу, а на его конкурента завели уголовное дело по статье "Кража".