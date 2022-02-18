Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 9:24

В Петербурге курьер доставки еды угнал велосипед у конкурента

Поймали его, когда он пришел за старым байком
Анастасия СОБОЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Курьер украл велосипед у конкурента.

Курьер украл велосипед у конкурента.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга поймала доставщика еды за кражу велосипеда у своего коллеги из конкурирующей фирмы. Мужчине удалось открыть своим ключом замок на чужом байке, угнать и спрятать его. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили "КП-Петербург" в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 20-летний доставщик увидел на парковке у входа в ТЦ на Бухарестской улице велосипед такой же модели как у него, только более новый. Пока его конкурент забирал заказ, мужчина попробовал избавиться от запирающего устройства. Удача оказалась на стороне злоумышленника и его ключи подошли к чужому замку, - сообщили в полиции.

Оставшийся без средства передвижения курьер обратился за помощью к стражам правопорядка, которые ожидали зеленого сигнала светофора неподалеку от парковки. Поймать преступника помогла его же жадность. Чего добру пропадать - решил угонщик и вернулся за свои старым железным другом на место преступления, где его уже ждали полицейские. По записям видеонаблюдения правоохранители доказали причастность молодого доставщика. Велосипед вернули его законному владельцу, а на его конкурента завели уголовное дело по статье "Кража".