У вахтера петербургского института экономики украли почти два млн рублей на торговле акциями

67-летнюю женщину-вахтера обманули на торговле акциями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Адмиралтейского района Петербурга ищет мошенников, которые обманули почти на два миллиона рублей 67-летнюю женщину-вахтера Института проблем региональной экономики. Она решила включиться в торговлю акциями, для чего внесла деньги на торговую площадку через брокерскую фирму. Но забрать их уже не смогла.

- После совершения нескольких сделок по продаже и приобретению акций заявитель хотела вывести денежные средства, но со слов менеджеров, денег на счету не оказалось. Позже потерпевшая не смогла открыть ссылку сайта и ей стало понятно, что ее обманули, - сообщает источник «КП-Петербург».

Общая сумма материального ущерба, по словам женщины, составила более 1 млн 800 тысяч рублей.

Сейчас по факту заявления идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.