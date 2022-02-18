Лихач-рецидивист насмерть сбил пенсионерку на проспекте Луначарского в Петербурге

71-летняя женщина погибла под колесами джипа на проспекте Луначарского. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Санкт-Петербурга под колеса внедорожника Chevrolet Tahoe попала 71-летняя пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Луначарского во время зеленого сигнала светофора для водителей. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

- Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, - уточнил источник.

Стражи порядка установили личность водителя. Оказалось, что 35-летний мужчина с начала 2021 года более тридцати раз нарушил правила ПДД, в основном он привлекался за превышение скорости.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.