В Петербурге за сутки госпитализировали более 700 человек

36% инфекционных коек свободны в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге динамика суточной госпитализация пациентов с COVID19 постепенно стабилизируется. За последние сутки в больницы Северной столицы поступило 737 больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в городской администрации.

- Согласно последним данным, в настоящий момент в реанимациях города находится 597 человек, из которых 321 человек подключен к ИВЛ, - говорится в статистике.

На сегодняшний день коронавирусных больных принимают в 21-й больнице города. В них находятся порядка 9,7 тысяч коек. Сообщается, что свободный коечный фонд в городе на Неве составляет около 36%.

Напомним, ранее стало известно, что Петербург снова обошел российскую столицу по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В городе за сутки выявили более 16 тысяч новых случаев заражения.