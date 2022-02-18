Петербургские врачи рассказали об облысении пациентов после коронавируса

Коронавирус может привести к потере волос у переболевших. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из неприятных последствий коронавирусной инфекции является обильное выпадение волос на голове. По статистике порядка 30% переболевших «модной» болячкой последних лет сталкиваются с этой проблемой. О случаях облысения пациентов рассказала главврач клиник «Центр здоровья волос» Татьяна Силюк.

- Есть целый ряд причин, по которым после перенесенной коронавирусной инфекции может начаться облысение. Среди этих причин влияние самого вируса на организм человека, стресс, потеря веса и лекарственные препараты, которые применяют для борьбы с вирусом, - приводит слова медика издание «Петербургский дневник».

По словам Силюк, в среднем постковидное выпадение волос длится около двух-трех месяцев. Если волосы покидают вашу голову дольше, возможно, у вас изначально имелись какие-то заболевания фолликул волоса. Интенсивность потери волос не всегда напрямую связано с тяжестью заболевания. При этом есть случаи, когда пациенты теряли до половины волос на голове.

Остановить сам процесс выпадения нельзя, единственное что мы можем сделать - восстановить работу фолликул. Для того, чтобы ускорить этот процесс, применяются препараты для стимуляции появления нового волоска из фолликулы, содержащие кофеин и аминексил.

Эксперт подчеркнула, что прямых показаний к назначению витаминов при выпадении волос у пациентов после ковида нет. Добавки применяются только если у человека дефицит витаминов в организме.