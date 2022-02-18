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Авто18 февраля 2022 12:25

Более 600 млн рублей Петербург получил на три дорожные стройки в рамках нацпроекта

Помимо них в 2022 году построят еще 19 новых дорог
Анастасия СОБОЛЕВА
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Петербург получил 600 млн рублей на дорожные работы.

Петербург получил 600 млн рублей на дорожные работы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из федерального бюджета России Санкт-Петербургу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»(БКД) было выделено 604 миллиона рублей на строительство трех дорожных объектов. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ).

- Деньги будут направлены на строительство развязки на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе, а также на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе со строительством путепровода в створе Лагерного шоссе и подключение квартала «Лахта Центр» к Приморскому шоссе и улице Савушкина, - пояснили в КРТИ.

На реконструкцию и строительные работы еще на 30 объектах транспортной инфраструктуры в текущем году власти Северной столицы потратят 17,3 млрд рублей, 4,6 млрд рублей из которых выделит российское правительство. В ведомстве уточнили, что в 2022 в городе стартует строительство новых дорожных объектов.