Более 600 млн рублей Петербург получил на три дорожные стройки в рамках нацпроекта

Петербург получил 600 млн рублей на дорожные работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из федерального бюджета России Санкт-Петербургу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»(БКД) было выделено 604 миллиона рублей на строительство трех дорожных объектов. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ).

- Деньги будут направлены на строительство развязки на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе, а также на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе со строительством путепровода в створе Лагерного шоссе и подключение квартала «Лахта Центр» к Приморскому шоссе и улице Савушкина, - пояснили в КРТИ.

На реконструкцию и строительные работы еще на 30 объектах транспортной инфраструктуры в текущем году власти Северной столицы потратят 17,3 млрд рублей, 4,6 млрд рублей из которых выделит российское правительство. В ведомстве уточнили, что в 2022 в городе стартует строительство новых дорожных объектов.