Заболевшие на работе ковидом медики и водители «скорой помощи» Петербурга получат разовые выплаты в 2022 году

Врачам и водителям скорой дадут единовременные выплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники петербургской станции скорой помощи получат в нынешнем году разовые компенсации. Они положены тем медикам и водителям, которые заразились коронавирусом при выполнении служебных обязанностей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

- Документом предусмотрено осуществление единовременных выплат медицинским работникам, заболевшим коронавирусной инфекцией в период с 1 января по 30 апреля 2022 года, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги получат и те медработники, которые заболели ковидом на работе в прошлом году, но не успели оформить компенсацию.

Напомним, что при простом заболевании размер выплат составляет 300 тысяч рублей, в прошлом году их получили 16 982 медика. Если ковид привел к инвалидности, то выплатят 500 тысяч. Таких случаев было два.

При летальном исходе семья погибшего получит миллион рублей - 38 случаев за 2021-й год.