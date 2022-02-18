Петербургский крематорий работал с повышенной нагрузкой в 2021 году из-за пандемии

Через крематорий за год прошло около 53 тысяч тел умерших. Фото: Александр ГЛУЗ

Пандемия добавила работы сотрудникам сферы ритуальных услуг. Так, петербургский крематорий работал в 2021 году в с повышенной нагрузкой. В среднем, в сутки через печи проходило до 150 тел. Но дело не только в коронавирусе.

- В 2021 году через процедуру кремации в Петербурге прошли 52 832 усопших. Всего же в Петербурге в этот период скончалось 78 833 человека. По сравнению с доковидным 2019 годом, рост смертности составил около 20%, - пишут «Невские новости».

Согласно данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в ведении которого находится похоронное дело, две трети умерших в Петербурге кремируются.

Через крематорий за год прошли около 53 тысяч умерших, а традиционным способом были погребены 26 тысяч горожан.