Петербуржец взыскал с ТСЖ 1,3 млн рублей за регулярные протечки

Петербуржец отсудил крупную сумму за протечки в квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТСЖ не может - судебный пристав поможет! Товарищество собственников жилья (ТСЖ) выплатило жителю Центрального района Санкт-Петербурга компенсацию в размере 1,3 миллионов рублей за непрекращающиеся годами протечки в квартире. Призвать организацию к ответственности он смог только через суд. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

- С 2016 года квартиру петербуржца регулярно затапливало. Строительно-техническая экспертиза показала, что причина кроется в неправильной установке гидроизоляции в примыкающем к общедомовому имуществу узле. За шесть лет собственнику не удалось замотивировать ТСЖ устранить эту проблему и он обратился за помощью к судебным приставам, - говорится в сообщении пресс-службы.

ТСЖ обязали выплатить 999 тысяч рублей за причиненный ущерб, а также штраф в размере 300 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Деньги пострадавший уже получил.