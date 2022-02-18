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Общество18 февраля 2022 13:11

Петербуржец взыскал с ТСЖ 1,3 млн рублей за регулярные протечки

Его квартиру регулярно заливало 6 лет подряд
Анастасия СОБОЛЕВА
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Петербуржец отсудил крупную сумму за протечки в квартире.

Петербуржец отсудил крупную сумму за протечки в квартире.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ТСЖ не может - судебный пристав поможет! Товарищество собственников жилья (ТСЖ) выплатило жителю Центрального района Санкт-Петербурга компенсацию в размере 1,3 миллионов рублей за непрекращающиеся годами протечки в квартире. Призвать организацию к ответственности он смог только через суд. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

- С 2016 года квартиру петербуржца регулярно затапливало. Строительно-техническая экспертиза показала, что причина кроется в неправильной установке гидроизоляции в примыкающем к общедомовому имуществу узле. За шесть лет собственнику не удалось замотивировать ТСЖ устранить эту проблему и он обратился за помощью к судебным приставам, - говорится в сообщении пресс-службы.

ТСЖ обязали выплатить 999 тысяч рублей за причиненный ущерб, а также штраф в размере 300 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Деньги пострадавший уже получил.