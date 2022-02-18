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Происшествия18 февраля 2022 14:13

В Тихвине женщина обвинила подростка в совращении ее 11-летней внучки

По словам бабушки, насилие над ребенком продолжалось несколько лет
Анастасия СОБОЛЕВА
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Подозреваемого в изнасиловании тихвинца в день задержания отправили в СИЗО.

Подозреваемого в изнасиловании тихвинца в день задержания отправили в СИЗО.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области полицейские задержали 16-летнего жителя Тихвина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Накануне днем на парня заявила бабушка пострадавшей девочки. Об этом в пятницу, 18 февраля, «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пенсионерка назвала имя молодого человека и место, где он надругался над девочкой. С ее слов, внучка подвергалась сексуальному насилию с девяти лет, - рассказал источник.

Подозреваемого в изнасиловании тихвинца в день задержания отправили в СИЗО для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело.