Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе квеста на Промышленной улице

Ситуацию с деятельностью квест-комнаты прокуратура взяла под свой контроль.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку работы квестов-комнат в производственных зданиях на Промышленной улице. Организатора развлекательных игр уличили в несоблюдении ряда требований российского закона. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Детей и родителей организаторы допускают к прохождению квеста без предварительного инструктажа. Кроме того, владельцы бизнеса не в полной мере соблюдают требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства меры, - пояснили в районной прокуратуре.

Ведомство обязало владельцев развлекательного бизнеса устранить имеющиеся нарушения. Ситуацию с деятельностью квест-комнаты прокуратура взяла под свой контроль.