Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 14:46

Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе квеста на Промышленной улице

Владельцев бизнеса поставили на прокурорский контроль
Анастасия СОБОЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ситуацию с деятельностью квест-комнаты прокуратура взяла под свой контроль.

Ситуацию с деятельностью квест-комнаты прокуратура взяла под свой контроль.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку работы квестов-комнат в производственных зданиях на Промышленной улице. Организатора развлекательных игр уличили в несоблюдении ряда требований российского закона. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Детей и родителей организаторы допускают к прохождению квеста без предварительного инструктажа. Кроме того, владельцы бизнеса не в полной мере соблюдают требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства меры, - пояснили в районной прокуратуре.

Ведомство обязало владельцев развлекательного бизнеса устранить имеющиеся нарушения. Ситуацию с деятельностью квест-комнаты прокуратура взяла под свой контроль.