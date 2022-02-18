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Происшествия18 февраля 2022 16:03

Петербуржец отправится в колонию за избиение бездомного

Он набросился на лежащего на скамейке мужчину, угрожая забить его до смерти
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Петербурге вынесли приговор мужчине, избившего бомжа.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, избившего бомжа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на шесть месяцев в колонию строго режима местного жителя, который угрожал человеку без определенного места жительства. Все произошло 9 марта прошлого года. Как рассказали в объединенной службе судов, петербуржец накинулся на бездомного, который лежал на лавочке недалеко от Московского вокзала. Мужчина избил его и грозился расправой.

- У обвиняемого было неприязненое отношение к людям без определенного места жительства, - добавили в пресс-службе. - Соответственно к потерпевшему он испытывал ненависть, высказал в адрес последнего словесную угрозу убийством.

Бездомный просил агрессора остановиться, к счастью, все закончилось относительно хорошо. На суде обвиняемый раскаялся и попросил прощения у потерпевшего. Мужчина извинения принял.