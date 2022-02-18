В Петербурге для собак-поводырей с 2023 года организуют диспансеризацию

В Петербурге введут диспансеризацию для собак-поводырей с 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2022 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом заботы о животных. В связи с этим власти города выносят на обсуждение инициативы по защите животных. Начальник Управления ветеринарии Северной столицы Юрий Андреев в пятницу, 18 февраля, в ходе пресс-конференции сообщил, что в следующем году в государственном задания появится раздел "Диспансеризация для собак-поводырей".

- Для семей петербуржцев, в которых есть собаки поводыри, за счет средств из городского бюджета с 2023 года появится возможность бесплатно проводить ежегодную диспансеризацию питомцам-помощникам, - пообещал Андреев.

По его словам, в городе на Неве таких собак очень мало, поэтому нововведение не станет большой нагрузкой для бюджета. Он также напомнил, что для таких собак есть федеральная субсидия: на ветеринарные процедуры в год выделается около 20 тысяч рублей.