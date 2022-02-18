Скейт-парк построят под Дунайским путепроводом в 2022 году

Под Дунайским путепроводом в 2022 году обещают построить скейт-парк. Фото: google.com/maps

Под Дунайским путепроводом в Петербурге собираются построить скейт-парк. Срок – до конца 2022 года. Об этом пообещали в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Скейтеры и самокатчики должны будут оценить бетонное покрытие парка, кроме этого вокруг объекта создадут прогулочную зону со специальной разметкой и спортивным оборудованием. Для удобства посетителей на месте разместят уличную мебель и велопарковку.

- Здесь посадят деревья и кустарники, оформят живую изгородь. Помимо этого запланировано обустройство небольших зон отдыха – «островков» из плитки со скамьями вдоль пешеходной дорожки. В местах для ожидания поставят скамьи под навесом, - так и манят в профильном комитете Смольном.

В общем, власти Северной столицы намерены сделать все, чтобы будущая площадка пользовалась популярностью среди горожан. К слову, появится она на участке между Волковским каналом и полосой отвода ж/д дороги.