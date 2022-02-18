В Петербурге суд впервые в России исключил НКО с зарубежными деньгами из реестра иноагентов

Суд впервые в России обязал исключить фонд с иностранным финансированием из иностранных агентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд исключил фонд «Гуманитарное действие» из реестра иностранных агентов. Об этом рассказали на странице НКО во «Вконтакте». Некоммерческая организация не скрывает, что получает финансирование из-за рубежа, несмотря на это суд встал на ее сторону. Это первый подобный случай в России. Волонтеры из Петербурга бесплатно помогают зависимым от наркотиков, сейчас они не скрывают радости от победы над Министерством юстиции РФ.

- 8 февраля Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Гуманитарное действие» в реестр НКО-иноагентов. Суд обязал исключить Фонд из реестра НКО-иноагентов! – объявили волонтеры у себя в соцсетях.

Добавим, что «Гуманитарное действие» оказывает помощь и больным ВИЧ, и лицам, потерявшим документы, и туберкулезникам. Кроме этого в фонде есть свой психолог.