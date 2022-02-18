На Пулковском шоссе в Петербурге возникла огромная пробка из-за фур. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Забуксовавшие фуры собрали огромную пробку на Пулковском шоссе в Петербурге к вечеру пятницы, 18 февраля. По словам очевидцев, виновата непогода – из-за небольшого понижения температуры и мокрого снега дорога превратилась в каток, поэтому грузовики не смогли совладать даже с небольшой горой. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на трассе растянулся аж на 9,2 километра.

- В пробке можно было потерять 1 час и 40 минут. Затор образовался на участке от площади Победы до мемориального комплекса Пулковский Рубеж, - сообщают аналитики сервиса.

Но самая большая пробка в эту пятницу была на внутреннем кольце КАД, от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе, почти на 11 километров. Водители теряли в заторе 2,5 часа.