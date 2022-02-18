Дети обнаружили мертвую мать в глубоком сугробе в Ленобласти

В Ленобласти огромная снежная масса убила пенсионерку. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Огромная снежная масса убила пенсионерку в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в группе пожарно-спасательной службы МО Агалатовское во «Вконтакте». Как уточнили спасатели «КП-Петербург», дети сообщили о пропажи матери. Оказалось, что все это время она была глубоко под снегом у дома в деревне – в узкой щели между коттеджем и забором.

Смертельно опасное место сбоку дома. Фото: vk.com/pss_agalatovo

- К частному дому выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Спасатели обнаружили в снеге тело женщины без признаков жизни. Погибшую деблокировал, эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали в ПСС Агалатово.

Судя по фотографиям с места, расстояние между забором и частым домом действительно могло оказаться западней – слишком много снега накопилось на крыше за зиму.