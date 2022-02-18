Мужчина пострадал при частичном обвале лестницы в Боткинской больнице в Петербурге

В техническом помещении Боткинской больницы Петербурга частично обрушилась лестница. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургской Боткинской больнице частично обвалилась лестница. Пострадал мужчина, находившийся на ступенях. Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на площадке медучреждения в доме №3 на Миргородской улице. О деталях происшествия «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе больницы.

- Пострадавшим оказался сотрудник техслужбы. В одном из технических помещений обвалились ступени лестничного пролета. Сейчас доступ туда полностью закрыт. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Травмированного сотрудника госпитализировали в Мариинскую больницу, - сообщили в пресс-службе Боткинской больницы.

Добавим, что состояние пострадавшего рабочего оценивают как удовлетворительное. Про характер его травм в больнице не уточнили.