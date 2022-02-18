Пожар в трансформаторной подстанции произошел на площади Победы в Петербурге

Трансформаторная будка загорелась в здании бизнес-центра на площади Победы в Петербурге. Фото: google.com/maps

Трансформаторная подстанция загорелась в доме на площади Победы в Московском районе Петербурга. Все произошло около 16:30 в пятницу, 18 февраля. Сама «будка» располагается в доме №1 напротив площади. На место вызвали спасателей МЧС, на полную ликвидацию пожара потребовалось почти два часа.

- В подстанции загорелась муфта кабельной линии. В 18:26 огонь удалось потушить. Сведений о пострадавших в происшествии нет. Пожар ликвидировали силами 10 человек личного состава МЧС и двух единиц техники, - отрапортовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара не называются.